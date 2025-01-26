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Российский кулачник Андрей Цыган подерётся в BKFC

Российский кулачник Андрей Цыган подерётся в BKFC
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Известный российский боец на голых кулаках Андрей Чеботарёв, более известный как Цыган, проведёт бой 4 апреля в Дубае на турнире самого влиятельного промоушена в индустрии кулачных боёв — BKFC. Соперником россиянина станет популярный британский боец Дэн Чэпмэн.

«Я буду представлять Россию и RCC 4 апреля в Дубае в BKFC. Соперник — Дэн Чэпмэн. Я иду за твоей головой, я её оторву!» — приводит слова Чеботарёва пресс-служба RCC, сказанные бойцом сразу после победы над Данилой «Гатти» Чижовым.

Напомним, в 2024 году Конор Макгрегор стал совладельцем промоушена по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

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