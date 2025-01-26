Пол Хьюз отреагировал на слова Нурмагомедова о том, что ему ещё надо заслужить реванш

Ирландский экс-претендент на титул чемпиона Bellator в лёгком весе Пол Хьюз отреагировал на слова действующего чемпиона в этом весе Усмана Нурмагомедова о том, что ему необходимо заслужить с ним реванш.

«Ха-ха-ха», — написал Хьюз на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 25 января в Дубае состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL: Road to Dubai, где в главном событии шоу Нурмагомедов победил Хьюза большинством судейских голосов по итогам пяти раундов противостояния. Поединок имел довольно нервный характер и сохранял напряжение до самой последней секунды.

Судейский вердикт по итогам боя был следующим — 47:47, 48:46 и 48:46 в пользу Нурмагомедова.