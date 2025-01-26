Сонг Ядонг настроен заставить страдать Генри Сехудо

Один из ведущих бойцов легчайшего дивизиона UFC китаец Сонг Ядонг высказался по поводу предстоящего боя против экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, которого настроен заставить страдать во время их поединка.

«Сехудо — это очень высококлассный борец, и я знаю, что он способен меня повалить, но также уверен, что он не сможет меня удержать в партере. Знаю, что справлюсь с его приёмами. Я выложусь на максимум, чтобы одержать победу нокаутом и оказывать давление на него весь бой. Я рад, что это будет пятираундовый бой. За это время я не только приобрету необходимый опыт, но и принесу Сехудо намного больше страданий. Не знаю, выиграю этот бой досрочно в стартовых раундах, или одержу победу по очкам. Но я знаю точно, что буду победителем», — приводит слова Ядонга MMAJunkie.

Напомним, бой Ядонга и Сехудо возглавит турнир UFC Fight Night 252, который пройдёт 22 февраля в Вашингтоне (США).