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Бой Икрама Алискерова против Андре Муниса снова перенесён

Бой Икрама Алискерова против Андре Муниса снова перенесён
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Бой между российским бойцом среднего дивизиона UFC Икрамом Алискеровым и бразильцем Андре Мунисом будет перенесён во второй раз. Причиной стали проблемы с визой у Муниса, который не сможет добраться до места проведения турнира UFC Fight Night 250. Об этом сообщил Мунис на своей странице в социальных сетях.

Первый раз эти бойцы должны были встретиться в июне 2024 года, но тогда бой был перенесён из-за перелома ноги, который получил Мунис во время подготовки к поединку.

Напомним, турнир UFC Fight Night 250 состоится 1 февраля в Саудовской Аравии. Главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи против Нассурдина Имавова.

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