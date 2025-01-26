Бой Икрама Алискерова против Андре Муниса снова перенесён

Бой между российским бойцом среднего дивизиона UFC Икрамом Алискеровым и бразильцем Андре Мунисом будет перенесён во второй раз. Причиной стали проблемы с визой у Муниса, который не сможет добраться до места проведения турнира UFC Fight Night 250. Об этом сообщил Мунис на своей странице в социальных сетях.

Первый раз эти бойцы должны были встретиться в июне 2024 года, но тогда бой был перенесён из-за перелома ноги, который получил Мунис во время подготовки к поединку.

Напомним, турнир UFC Fight Night 250 состоится 1 февраля в Саудовской Аравии. Главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи против Нассурдина Имавова.