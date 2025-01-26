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Джейк Пол считает, что Пол Хьюз победил Усмана Нурмагомедова

Джейк Пол считает, что Пол Хьюз победил Усмана Нурмагомедова
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Популярный блогер, а также профессиональный боксёр американец Джейк Пол поддержал ирландского экс-претендента на титул Bellator в лёгком весе Пола Хьюза, который проиграл бой российскому чемпиону Bellator в этом дивизионе Усману Нурмагомедову.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
25 января 2025, суббота. 23:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
MD
Пол Хьюз

«Пол Хьюз сделал то, что не смог сделать Конор Макгрегор. Поздравляю, парень. Ты победил независимо от результата. Большой респект обоим», — написал Джейк Пол на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Нурмагомедов победил Хьюза большинством судейских голосов по итогам пяти раундов главного события турнира PFL: Road to Dubai, который проходил 25 января в Дубае.

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