Джейк Пол считает, что Пол Хьюз победил Усмана Нурмагомедова

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр американец Джейк Пол поддержал ирландского экс-претендента на титул Bellator в лёгком весе Пола Хьюза, который проиграл бой российскому чемпиону Bellator в этом дивизионе Усману Нурмагомедову.

«Пол Хьюз сделал то, что не смог сделать Конор Макгрегор. Поздравляю, парень. Ты победил независимо от результата. Большой респект обоим», — написал Джейк Пол на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Нурмагомедов победил Хьюза большинством судейских голосов по итогам пяти раундов главного события турнира PFL: Road to Dubai, который проходил 25 января в Дубае.