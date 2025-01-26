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Тони Беллью сделал прогноз на бой Даниэля Дюбуа с Джозефом Паркером

Тони Беллью сделал прогноз на бой Даниэля Дюбуа с Джозефом Паркером
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Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью сделал прогноз на предстоящий бой действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа против экс-чемпиона мира в этом весе Джозефа Паркера.

«В этом поединке я обращаю внимание на стили обоих бойцов, и здесь сложно делать ставку против Дюбуа. По Джозефу на самом деле не так сложно попасть, но у него тоже есть хороший удар. Его удар сильнее, чем у Усика, потому что он природный супертяжеловес, у него за плечами есть громкие победы, но я не могу здесь поставить против Дюбуа. Даниэль моложе, свежее и мощнее», — приводит слова Беллью Boxing Scene.

Напомним, бой между Дюбуа и Паркером состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

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