Умар Саламов проведёт бой 21 февраля в Турции

Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянин Умар Саламов, который теперь выступает в весовой категории первого тяжёлого дивизиона, проведёт свой следующий бой 21 февраля в Турции, который возглавит вечер бокса, организованный промоутерской компанией Serdar Avci Promotion. Имя соперника россиянина пока не называется, но известно, что это будет 12-раундовый бой в рамках крузервейта. Такую информацию опубликовал Саламов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Саламов свой предыдущий поединок проводил в сентябре 2024 года, где он досрочно победил узбекского ветерана ринга Сервера Эмурлаева.

Всего на счету Саламова 31 проведённый бой, из которых в 29 он одержал победы (в 21 досрочно) всего при двух поражениях.