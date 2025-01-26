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Список участников турнира UFC Fight Night 250

Список участников турнира UFC Fight Night 250
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1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона организации в среднем весе Исраэля Адесаньи против Нассурдина Имавова.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов
01 февраля 2025, суббота. 22:30 МСК
Исраэль Адесанья
Не началось
Нассурдин Имавов

Предварительный кард

Хамди Абдельвахаб — Джамал Погс
Богдан Град — Лукас Александр
Жасмин Ясудавичюс — Майра Буэно Силва
Фарес Зиам — Майк Дэвис
Терренс Маккинни — Дамир Хаджович
Абдул-Карим Аль-Сельвади — Боладжи Оки
Шамиль Газиев — Томас Петерсен

Основной кард

Мухаммаджон Наимов — Каан Офли
Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов

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