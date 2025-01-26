Список участников турнира UFC Fight Night 250

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона организации в среднем весе Исраэля Адесаньи против Нассурдина Имавова.

Предварительный кард

Хамди Абдельвахаб — Джамал Погс

Богдан Град — Лукас Александр

Жасмин Ясудавичюс — Майра Буэно Силва

Фарес Зиам — Майк Дэвис

Терренс Маккинни — Дамир Хаджович

Абдул-Карим Аль-Сельвади — Боладжи Оки

Шамиль Газиев — Томас Петерсен

Основной кард

Мухаммаджон Наимов — Каан Офли

Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра

Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк

Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж

Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов