Список участников турнира UFC Fight Night 250

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона организации в среднем весе Исраэля Адесаньи против Нассурдина Имавова.
Предварительный кард
Хамди Абдельвахаб — Джамал Погс
Богдан Град — Лукас Александр
Жасмин Ясудавичюс — Майра Буэно Силва
Фарес Зиам — Майк Дэвис
Терренс Маккинни — Дамир Хаджович
Абдул-Карим Аль-Сельвади — Боладжи Оки
Шамиль Газиев — Томас Петерсен
Основной кард
Мухаммаджон Наимов — Каан Офли
Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов