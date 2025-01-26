Пол Хьюз ответил на приглашение Хабиба Нурмагомедова посетить Дагестан

Экс-претендент на титул чемпиона Bellator в лёгком весе Пол Хьюз ответил на приглашение легендарного экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова посетить Дагестан.

«Хабиб, спасибо, я очень уважаю тебя, твою команду и твой народ. Для меня будет большой честью однажды принять твоё предложение, а затем отплатить тем же в Ирландии. Но, пожалуйста, только после того, как я проведу реванш с Усманом», — написал Хьюз на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 25 января в Дубае состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL: Road to Dubai, где в главном событии шоу Хьюз уступил большинством судейских голосов действующему чемпиону Bellator Усману Нурмагомедову.