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Член Зала славы заявил об окончании своего 19-летнего выступления в UFC

Член Зала славы заявил об окончании своего 19-летнего выступления в UFC
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43-летний американский ветеран лёгкой весовой категории UFC Клэй Гуида публично заявил о том, что покидает самую влиятельную организацию мира смешанных единоборств — UFC, после 19-летнего выступления. Тем не менее Гуида планирует продолжить бойцовскую карьеру и в настоящий момент является свободным агентом.

«Это не мой уход на пенсию. Это просто благодарность за сейчас и передача моего факела UFC следующему поколению воинов и борцов. Мы были созданы, чтобы выстоять. Я уже говорил это раньше и скажу снова, лучшее ещё впереди», — написал Гуида на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Гуида начал свою профессиональную карьеру в далёком 2003 году, а в 2006-м уже оказался в UFC. За свою карьеру Клэй провёл 63 поединка (38 побед и 25 поражений).

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