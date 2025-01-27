Экс-претендент на титул чемпиона мира в полулёгком весе ирландец Майкл Конлан вернётся на ринг 7 марта в Англии, где возглавит боксёрский вечер после более чем годичного простоя. Соперником ирландца в восьмираундовом рейтинговом поединке станет крепкий индус Асад Асиф Хан.

Напомним, Конлан свой последний бой проводил в декабре 2023 года, где он проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде Джордану Гиллу. Это поражение было для него уже вторым подряд.

Стоит отметить, что отечественные фанаты бокса могут помнить Конлана по его поединку против бронзового призёра Олимпийских игр, россиянина Владимира Никитина, с которым они сразились в декабре 2019 года, и тогда победу спорным судейским решением одержал Конлан.