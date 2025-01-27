«Сели!» Тактаров разрешил конфликт между фанатами Двалишвили и Нурмагомедова на UFC 311

57-летний ветеран смешанных единоборств и бывший боец UFC россиянин Олег Тактаров разрешил конфликт между фанатами действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили и топовым бойцом UFC россиянином Умаром Нурмагомедовым во время их боя на UFC 311.

На трибунах болельщики бойцов о чём-то начали ярко спорить, в результате чего в конфликт вмешался Тактаров, сказав, чтобы все они сели на свои места.

Напомним, Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением. Для грузина это была первая успешная защита титула. Для Молодого орла это поражение стало первым в карьере.