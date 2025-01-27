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Спарринг-партнёр Артура Бетербиева сделал прогноз на предстоящий реванш с Биволом

Спарринг-партнёр Артура Бетербиева сделал прогноз на предстоящий реванш с Биволом
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Бывший спарринг-партнёр абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, британец Каллум Симпсон сделал свой прогноз на предстоящий реванш Бетербиева с экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«На самом деле, я верю, что Бивол выиграл первый бой. Если я нахожусь не на поединке, то не так пристально считаю и смотрю бои ради развлечения. Это был один из тех боёв, которые я смотрел ради удовольствия. Я на самом деле не сильно задумывался о каждом размене, как его посчитать, но просто из того боя у меня сложилось впечатление, что Бивол его выиграл. Считаю, он великолепно отбоксировал. Бетербиев, наверное, должен был немного больше нажать на газ и немного раньше.

Теперь, говоря о реванше, думаю, что Бетербиев выиграет. Я считаю, он остановит Бивола! По правде говоря, я считал так и перед первым боем, но ему нужно было сильно перестроиться. Считаю, в первом бою Бивол отбоксировал просто нереально. Бетербиев отлично выступил, но, мне кажется, он перестроится и покажет лучшее выступление во второй раз. Так что верю в досрочную победу Бетербиева в поздних раундах», — сказал Симпсон на YouTube-канале Pro Boxing Fans.

Напомним, первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.

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