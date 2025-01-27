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Ислам Махачев рассказал, возможен ли теперь его бой с Арманом Царукяном

Ислам Махачев рассказал, возможен ли теперь его бой с Арманом Царукяном
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFС в лёгком весе Ислам Махачев оценил вероятность боя с Арманом Царукяном после снятия последнего с чемпионского поединка на UFC 311.

«Есть ли вероятность, что с Арманом Царукяном подерусь ещё? Ну, есть, конечно. Но точно не в следующем бою, потому что Дана Уайт уже сказал в интервью, что Арман потерял свой шанс», — приводит слова Махачева Sport24.

Напомним, 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Ислам Махачев провёл бой с бразильцем Ренато Мойкано. Поединок завершился победой российского атлета удушающим приёмом (Д'Арсе) в первом раунде.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона

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