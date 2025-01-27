Махачев рассказал, чего не хватило и что нужно поменять Умару для победы над Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFС в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, чего не хватило Умару Нурмагомедову для победы над Мерабом Двалишвили, а также ответил, что ему нужно изменить для успеха в возможном реванше.

«Много чего менять не надо. Просто Умару надо пройти полноценный лагерь. Но вот, например, говоря про Умара бой: я в Америку поехал за 40 дней, но до этих 40 дней я два месяца готовился здесь, дома. Я был в Кисловодске, в горах, на сборах, прошёл домашнюю подготовку, сделал три этапа подготовки полноценных и прилетел в Америку. А Умара ещё не было тогда с нами, и он не планировал драться. Мы уже были в Америке за 40 дней до боя, и Умару дают бой.

Он приезжает только тогда с травмой руки. Уже он здесь был, ходил в лангете в зале, травмировался и начал как-то вот просто, чтобы не упустить свой шанс, принял бой и вышел. Я думаю, показал достойно себя. Был уж очень близкий поединок. Просто Умару не хватило этих чемпионских раундов, опыта этого, просто не хватило. Я думаю, много чего менять не надо, просто ему нужен ещё один шанс», — приводит слова Махачева Sport24.

Напомним, Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере, проиграв на UFC 311 Мерабу Двалишвили.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона