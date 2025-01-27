Хамзат Чимаев заявил, что станет чемпионом UFC в среднем весе в этом году

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев опубликовал пост, в котором написал, что станет чемпионом в этом году.

«В 2025 году я заберу этот пояс, Иншааллах, и никто не сможет этому помешать», — написал Чимаев в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, последний бой Чимаев провёл с Робертом Уиттакером на турнире UFC 308 в октябре. Тогда чеченец болевым приёмом в первом раунде задушил бывшего чемпиона UFC в среднем весе. Позднее стало известно, что у Уиттакера оказалась сломана челюсть.

Недавно россиянин заявил, что после реванша дю Плесси и Стрикленда хочет сразиться с чемпионом UFC в среднем весе.