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Как закончится бой Шары Буллета и Майкла Пейджа?

Как закончится бой Шары Буллета и Майкла Пейджа?
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1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бойцовский турнир UFC Fight Night 250. В соглавном событии непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов (19-0) сразится с британцем Майклом Пейджем (22-3).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой Шары Буллета и Майкла Пейджа?

Шарабутдину Магомедову 30 лет. В своём последнем бою на UFC 308 в октябре россиянин нокаутировал армянина Армена Петросяна, одержав четвёртую победу в UFC.

Майклу Пейджу 37 лет. В июне на UFC 303 британец проиграл единогласным судейским решением ирландцу Иану Гарри.

Как Шара Буллет покоряет мир

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