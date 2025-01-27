Тактаров оценил шансы Петра Яна победить Двалишвили

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о потенциальном бое за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Если у Петра Яна будет шанс забрать пояс, он прекрасно понимает, что ему для этого надо. У Мераба нет болевых и удушающих, а от тейкдаунов Петр хорошо защищается. Нужно только вернуть себе уверенность, и всё, потому что по боксу, по ударам руками и ногами Пётр в тройке лучших ударников в UFC. Так что у него прекрасные шансы, осталось только психологически подойти правильно и чтобы удача на этот раз повернулась к нему лицом», – сказал Тактаров в социальных сетях.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Ян победил единогласным решением экс-чемпиона организации бразильца Дейвисона Фигейреду.