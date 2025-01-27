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Тедди Атлас сказал, кто победит в реванше Бетербиева и Бивола

Тедди Атлас сказал, кто победит в реванше Бетербиева и Бивола
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Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем реванше в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я выберу Бивола по тем же причинам, что и до этого. Все уверены, чтобы Бетербиев имеет психологическое преимущество, он очень силён ментально, в то время как Бивол техничней. Однако Бивол также силён ментально. Этот парень силён, он собран. Думаю, что он извлёк уроки из первого боя», — приводит слова Атласа SecondsOut.

Напомним, реванш Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

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