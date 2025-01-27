Эдди Хирн призвал лишить титула Наою Иноуэ

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ должен быть лишён титула WBA из-за нежелания проводить обязательную защиту против узбекистанца Муроджона Ахмадалиева.

«Наоя Иноуэ избегает Муроджона Ахмадалиева. Его дважды принуждали драться с ним, но вместо этого он провёл два боя против Дохени и Кима.

WBA должна обратиться к Иноуэ и сказать: «Хватит, ты должен драться с Ахмадалиевым, иначе у тебя отберут титул». Ожидайте, что Наоя Иноуэ откажется от титула», — приводит слова Хирна talkSPORT.

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