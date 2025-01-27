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Эдди Хирн призвал лишить титула Наою Иноуэ

Эдди Хирн призвал лишить титула Наою Иноуэ
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Британский промоутер Эдди Хирн считает, что абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ должен быть лишён титула WBA из-за нежелания проводить обязательную защиту против узбекистанца Муроджона Ахмадалиева.

«Наоя Иноуэ избегает Муроджона Ахмадалиева. Его дважды принуждали драться с ним, но вместо этого он провёл два боя против Дохени и Кима.

WBA должна обратиться к Иноуэ и сказать: «Хватит, ты должен драться с Ахмадалиевым, иначе у тебя отберут титул». Ожидайте, что Наоя Иноуэ откажется от титула», — приводит слова Хирна talkSPORT.

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