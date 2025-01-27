Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

UFC Fight Night 250: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бойцовский турнир UFC Fight Night 250.

В главном бою бывший чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья (24-4) встретится с французом Нассурдином Имавовым (15-4).

В соглавном событии непобеждённый российский боец Шарабутдин Магомедов (19-0) сразится с британцем Майклом Пейджем (22-3).

Также российский тяжеловес Сергей Павлович (18-3) проведёт поединок с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком (15-5).

В России трансляцию UFC Fight Night 250 проведут телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также бои будут доступны на платформе UFC Fight Pass. Начало турнира – в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Как Шара Буллет покоряет мир