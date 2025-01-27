Махачев назвал соперника в лёгком весе UFC, который ему интересен

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев назвал бойца, с которым хотел бы сразиться в лимите своего дивизиона.

«Бой с Гэтжи? Мне нравится эта идея, потому что я с Джастином ещё не дрался. Если посмотреть на список, то и Оливейра, и Арман… уже я с ними дрался. Готовиться к одному и тому же сопернику не особенно большая мотивация. Если Гэтжи хорошо себя проявит в следующем бою, я думаю, мы можем встретиться», — сказал Махачев в интервью журналистам.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 311 в январе, Махачев «задушил» в первом раунде 10-го номера рейтинга бразильца Ренато Мойкано.