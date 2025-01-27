Гаджиев ответил, должен ли Усман Нурмагомедов переходить в UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном переходе непобеждённого российского легковеса Усмана Нурмагомедова в UFC.

«Усман Нурмагомедов – лицо лиги. Ему платят хорошие деньги. Зачем ему куда-то двигаться в чемпионском статусе? Возраст позволяет развиваться здесь. Когда контракт закончится, когда ты заработал имя и бабки, ты можешь в любой момент перейти в UFC. Думаю, в этом случае Усману сразу дадут титульник», – сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире PFL в январе, Нурмагомедов победил раздельным решением ирландца Пола Хьюза.