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Исраэль Адесанья сделал прогноз на реванш дю Плесси — Стрикленд

Исраэль Адесанья сделал прогноз на реванш дю Плесси — Стрикленд
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем титульном реванше между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и американцем Шоном Стриклендом, который состоится 9 февраля на турнире UFC 312.

«Думаю, Дрикус победит, если поединок получится близким. Возможно, на этот раз всё будет понятней. Тяжёлый поединок для обоих парней, но я бы отдал преимущество Дрикусу», — приводит слова Адесаньи MMAJunkie.

Напомним, первый поединок Стрикленда и дю Плесси состоялся на турнире UFC 297 в январе 2024 года и завершился победой южноафриканца раздельным решением. Стрикленд лишился чемпионского титула.

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