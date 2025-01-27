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«Не знал, что он придёт». Адесанья рассказал о тренировке с Робертом Уиттакером

«Не знал, что он придёт». Адесанья рассказал о тренировке с Робертом Уиттакером
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья рассказал о тренировке с бывшим соперником и бывшим обладателем титула австралийцем Робертом Уиттакером.

«Это произошло естественным образом. Его тренер связался с моим тренером, а тот спросил меня… Я не знал, что он придет именно в тот день, и это меня воодушевило. И да, всегда хорошо иметь в зале кого-то калибра Роба. Было здорово провести с ним время. Я безмерно уважаю Роба, мне он нравится», — приводит слова Адесаньи MMAJunkie.

Напомним, 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Адесанья встретится с французом Нассурдином Имавовым.

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