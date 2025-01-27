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Пейдж — о Шаре Буллете: прежде чем просить Адесанью, он должен пройти меня

Пейдж — о Шаре Буллете: прежде чем просить Адесанью, он должен пройти меня
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Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем поединке с непобеждённым россиянином Шарабутдином Магомедовым, который состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это очень захватывающий бой, так почему UFC не должны были его устраивать? После того как он вызвал моего чувака [Адесанью] и я увидел это, то подумал: «Не, мужик, я покажу тебе, кого ты должен пройти в стойке, прежде чем просить такие бои». UFC сразу же приступили к работе. И теперь мы в Саудовской Аравии», — приводит слова Пейджа MMAJunkie.

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