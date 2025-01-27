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Сауль Альварес ответил, заслуживает ли Усик звания лучшего боксёра в мире

Сауль Альварес ответил, заслуживает ли Усик звания лучшего боксёра в мире
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Чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес высказался о лидере супертяжёлого веса непобеждённом украинце Александре Усике (23-0, 14 KO).

«Должен ли Усик считаться лучшим боксёром в мире? Да, конечно. Он отличный боец. Я сказал ему, что он чертовски хорош. Он заслуживает этого», — сказал Альварес в интервью The Ring.

Александру Усику 38 лет. Украинец является золотым медалистом Олимпиады – 2012. Дебютировал как профессионал в 2013 году. Становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), а также абсолютным чемпионом в супертяжёлом дивизионе.

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