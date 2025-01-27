Майкл Пейдж: стиль Шары Буллета подходит для того, чтобы я победил нокаутом
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Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем поединке с непобеждённым россиянином Шарабутдином Магомедовым, который состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
01 февраля 2025, суббота. 22:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Майкл Пейдж
«По правде говоря, я считаю, что его стиль подходит для того, чтобы я победил нокаутом. Но в то же время он опасен, и, если я ошибусь, это произойдёт со мной. Нужно учитывать оба варианта. Но я верю в то, что смогу это сделать, его стиль идеально подходит мне», — приводит слова Пейджа издание The Independent.
Шарабутдину Магомедову 30 лет. В своем последнем бою на UFC 308 в октябре россиянин нокаутировал армянина Армена Петросяна, одержав четвёртую победу в UFC.
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