Майкл Пейдж: стиль Шары Буллета подходит для того, чтобы я победил нокаутом

Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем поединке с непобеждённым россиянином Шарабутдином Магомедовым, который состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«По правде говоря, я считаю, что его стиль подходит для того, чтобы я победил нокаутом. Но в то же время он опасен, и, если я ошибусь, это произойдёт со мной. Нужно учитывать оба варианта. Но я верю в то, что смогу это сделать, его стиль идеально подходит мне», — приводит слова Пейджа издание The Independent.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. В своем последнем бою на UFC 308 в октябре россиянин нокаутировал армянина Армена Петросяна, одержав четвёртую победу в UFC.