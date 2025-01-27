Мышев: горький опыт других россиян поможет Гаджимагомедову в бою с Мчуну

Бывший чемпион WBC Youth, а ныне менеджер Владимир Мышев поделился ожиданиями от поединка между Муслимом Гаджимагомедовым и Табисо Мчуну, который состоится на турнире «Ночь чемпионов IBA» 31 января в Москве.

«Интересный соперник для Муслима Гаджимагомедова в лице Табисо Мчуну, но почему-то есть внутренняя уверенность в убедительной победе Муслима. Не думаю, что это будет досрочная победа, но преимущество на стороне Гаджимагомедова будет явным. Мне кажется, что тот горький опыт российских боксёров в боях с Мчуну сильно поможет Муслиму и его тренерскому штабу разобрать своего соперника», — сказал Мышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.