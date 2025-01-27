Махачев заявил, что может провести несколько боёв в полусреднем весе UFC

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев не исключил, что его потенциальный переход в полусредний дивизион (до 77 кг) не ограничится одним поединком.

«На данный момент, смотря на свою весовую категорию, я не вижу там много работы для себя. Практически я со всеми подрался, все друг друга перебили. Я думаю перейти в 77 кг, а там можно и задержаться», — сказал Махачев в интервью журналистам.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 311 в январе, Махачев задушил в первом раунде 10-го номера рейтинга бразильца Ренато Мойкано.

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