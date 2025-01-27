Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эймантас Станионис: победа над Джароном Эннисом сделает меня лучшим полусредневесом

Эймантас Станионис: победа над Джароном Эннисом сделает меня лучшим полусредневесом
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель титула WBA в полусреднем весе литовец Эймантас Станионис дал комментарий по поводу предстоящего поединка против действующего чемпиона мира по версии IBF в этом дивизионе американца Джарона Эниса.

«Моя команда собралась и дала мне два варианта: драться с обязательным бойцом или пойти за Эннисом. Это было простое решение – пойти на объединение титулов и продолжить путь к величию. Болельщики хотят увидеть, как лучшие бойцы встречаются друг с другом, и это идеальный бой. Этот бой должен был состояться несколько лет назад, но его не удалось организовать. Мы оба говорили о том, чтобы драться с лучшими, поэтому, когда появилась возможность, я ею воспользовался. Это самый большой бой в моей жизни. Победа над Джароном Эннисом вывела бы меня на первое место в полусреднем весе», — приводит слова Станиониса Boxing Scene.

Напомним, бой Станиониса и Энниса состоится 12 апреля в Атлантик-Сити (США).

Материалы по теме
Как выбрать боксёрские перчатки для тренировок: размер, вес, материал, тип фиксации
Как выбрать боксёрские перчатки для тренировок: размер, вес, материал, тип фиксации
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android