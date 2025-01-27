Эймантас Станионис: победа над Джароном Эннисом сделает меня лучшим полусредневесом

Обладатель титула WBA в полусреднем весе литовец Эймантас Станионис дал комментарий по поводу предстоящего поединка против действующего чемпиона мира по версии IBF в этом дивизионе американца Джарона Эниса.

«Моя команда собралась и дала мне два варианта: драться с обязательным бойцом или пойти за Эннисом. Это было простое решение – пойти на объединение титулов и продолжить путь к величию. Болельщики хотят увидеть, как лучшие бойцы встречаются друг с другом, и это идеальный бой. Этот бой должен был состояться несколько лет назад, но его не удалось организовать. Мы оба говорили о том, чтобы драться с лучшими, поэтому, когда появилась возможность, я ею воспользовался. Это самый большой бой в моей жизни. Победа над Джароном Эннисом вывела бы меня на первое место в полусреднем весе», — приводит слова Станиониса Boxing Scene.

Напомним, бой Станиониса и Энниса состоится 12 апреля в Атлантик-Сити (США).