Хабиб и Усман Нурмагомедовы получили именные футболки «Манчестер Юнайтед»

Звёздные российские бойцы смешанного стиля Хабиб и Усман Нурмагомедовы получили именные футболки от легендарного английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» после турнира PFL в Абу-Даби (ОАЭ). Также футболку подарили непобеждённому российскому проспекту Ибрагиму Ибрагимову.

Номера символизируют число побед в профессиональной карьере.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Напомним, на минувшем турнире PFL Усман Нурмагомедов победил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов ирландца Пола Хьюза, защитив чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг).

Ибрагим Ибрагимов, выступающий в полулёгком дивизионе (до 65 кг), одолел единогласным решением ирландца Кенни Мохоноану.