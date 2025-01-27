Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб и Усман Нурмагомедовы получили именные футболки «Манчестер Юнайтед»

Хабиб и Усман Нурмагомедовы получили именные футболки «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Звёздные российские бойцы смешанного стиля Хабиб и Усман Нурмагомедовы получили именные футболки от легендарного английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» после турнира PFL в Абу-Даби (ОАЭ). Также футболку подарили непобеждённому российскому проспекту Ибрагиму Ибрагимову.

Номера символизируют число побед в профессиональной карьере.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Напомним, на минувшем турнире PFL Усман Нурмагомедов победил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов ирландца Пола Хьюза, защитив чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг).

Ибрагим Ибрагимов, выступающий в полулёгком дивизионе (до 65 кг), одолел единогласным решением ирландца Кенни Мохоноану.

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов пригласил ирландца Пола Хьюза в Дагестан
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android