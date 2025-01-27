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Гегард Мусаси хочет провести бой с бывшим чемпионом UFC

Гегард Мусаси хочет провести бой с бывшим чемпионом UFC
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Известный 39-летний экс-чемпион Bellator Гегард Мусаси заявил, что хочет провести бой против бывшего чемпиона UFC в среднем весе 40-летнего американца Люка Рокхолда.

«Я знаю одно известное имя в UFC — это Люк Рокхолд, с которым мне однажды могли организовать бой, когда я был в UFC, но увы, не сложилось. Однако сейчас нам ничего не мешает провести этот бой. Это отличный поединок. Люк очень популярный боец, и мы бы с ним устроили настоящее шоу», — приводит слова Мусаси Bloodyelbow.

Напомним, Мусаси свой последний бой проводил в мае 2023 года, где он проиграл единогласным решением судей Фабиану Эдвардсу. Что касается Рокхолда, то его предыдущий поединок состоялся в августе 2022 года и завершился поражением единогласным решением судей от Пауло Косты.

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