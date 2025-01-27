«Приехал за 40 дней, с травмой руки». Махачев — о подготовке Умара Нурмагомедова к UFC 311

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о трудностях подготовки Умара Нурмагомедова к бою с Мерабом Двалишвили на UFC 311.

«Просто Умару нужно пройти полноценный лагерь. Я в Америку поехал за 40 дней, но перед этим два месяца готовился здесь, дома, в горах на сборах. Сделал три этапа полноценных и прилетел в Америку.

Умар не планировал драться, 40 дней, и ему дают бой, и он приезжает только тогда, с травмой руки, он ходил в лангете, в зале травмировался. Просто чтобы не упустить свой шанс, принял бой, вышел и показал достойный бой. Очень близкий поединок», — сказал Махачев в интервью журналистам.