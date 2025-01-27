Источник: Дана Уайт заблокировал возможный бой Макгрегора с Логаном Полом

Президент UFC Дана Уайт заблокировал возможность проведения выставочного боксёрского поединка между звёздным бойцом UFC Конором Макгрегором и популярным рестлером Логаном Полом из-за ненависти к младшему брату Логана, известному блогеру и профессиональному боксёру Джейку Полу. Об этом сообщает портал Dailymail.

Напомним, Макгрегор, который не выступал в UFC три с половиной года, недавно вёл переговоры о потенциальном поединке с Логаном с призовым фондом в $ 250 млн. Этот бой мог бы состояться в Мумбаи (Индия) в конце этого года.

По слухам, в организации долгожданного мероприятия примет участие семья индийских миллиардеров Амбани.