Джейк Пол отреагировал на слух об отказе Уайта допустить бой Макгрегора с Логаном Полом

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол резко отреагировал на отказ президента UFC Даны Уайта допустить организацию выставочного боксёрского поединка между звёздным бойцом UFC Конором Макгрегором и его братом, известным рестлером Логаном Полом.

«Дана Уайт не позволил Конору драться с Логаном из-за своей ненависти ко мне? Ха-ха. Надеюсь, это чушь. Не может же он быть таким мелочным, правда?» — написал Джейк на своей странице в социальных сетях.

Напомним, у Джейка Пола и Уайта очень токсичные отношения. В последнее время двое мужчин были вовлечены в несколько перепалок в Сети. 28-летний боец ​​прославился тем, что раскритиковал президента UFC из-за зарплат бойцов и ранее настаивал на том, что хотел бы, чтобы минимальная зарплата бойцов UFC выросла с $ 12 500 до $ 50 000.