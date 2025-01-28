Павлович — Розенстрайк: дата и время, когда, где будет бой на UFC Fight Night 250

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250.

В рамках основного карда турнира суринамский нокаутёр Жаирзиньо Розенстрайк проведёт бой против российского бойца Сергея Павловича.

Трансляцию турнира UFC Fight Night 250 проведут российские телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 19:15 мск, бои основного карда начнутся в 22:00 мск. Начало боя Розенстрайк — Павлович – не ранее 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.