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Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж: дата и время, когда, где будет бой на UFC Fight Night 250

Магомедов — Пейдж: дата и время, когда, где будет бой на UFC Fight Night 250
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1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, где в основном карде состоится поединок между популярным российским средневесом Шарабутдином Магомедовым и не менее известным британцем Майклом Пейджем.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
01 февраля 2025, суббота. 21:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Майкл Пейдж

Трансляцию турнира UFC Fight Night 250 проведут российские телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 19:15 мск, бои основного карда начнутся в 22:00 мск. Начало боя Магомедов — Пейдж – не ранее 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.

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