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Ренато Мойкано сделал прогноз на предстоящий бой Алекса Перейры с Магомедом Анкалаевым

Ренато Мойкано сделал прогноз на предстоящий бой Алекса Перейры с Магомедом Анкалаевым
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Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Ренато Мойкано сделал свой прогноз на предстоящий бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры против россиянина Магомеда Анкалаева.

«Если Анкалаев не станет сразу проводить тейкдауны, это будет лёгкий вечер для Перейры. Но даже если он сделает это, если Анкалаев проведёт тейкдаун, он не сможет финишировать Алекса, который всё равно выиграет», — сказал Мойкано на своём YouTube-канале.

Напомним, бой между Перейрой и Анкалаевым состоится 8 марта в Лас-Вегасе (США), где возглавит турнир UFC 313. Стоит отметить, что Анкалаев впервые в своей карьере оспорит чемпионское звание.

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