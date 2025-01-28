Адесанья — Имавов: дата и время, когда, где будет бой на UFC Fight Night 250

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, где главным событием шоу станет бой бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи против перспективного бойца дивизиона Нассурдина Имавова.

Трансляцию турнира UFC Fight Night 250 проведут российские телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 19:15 мск, бои основного карда начнутся в 22:00 мск. Начало боя Адесанья — Имавов – не ранее 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.