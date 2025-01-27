Исраэль Адесанья уверен, что снова станет чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка против Нассурдина Имавова, который возглавит турнир UFC Fight Night 250.

«Я никогда не гнался за поясом. Всегда знал, что это произойдёт. Знал, что мне нужно было делать в этой игре. Знал, что это однажды случится, и это случилось.

Сейчас я снова планирую продолжать побеждать, и всё в конце концов вернётся. Это не я гонюсь за поясом, а пояс гонится за мной», — приводит слова Адесаньи MMA Fighting.

Напомним, турнир UFC Fight Night 250 состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).