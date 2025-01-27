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Исраэль Адесанья уверен, что снова станет чемпионом UFC

Исраэль Адесанья уверен, что снова станет чемпионом UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка против Нассурдина Имавова, который возглавит турнир UFC Fight Night 250.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов
01 февраля 2025, суббота. 22:00 МСК
Исраэль Адесанья
Не началось
Нассурдин Имавов

«Я никогда не гнался за поясом. Всегда знал, что это произойдёт. Знал, что мне нужно было делать в этой игре. Знал, что это однажды случится, и это случилось.

Сейчас я снова планирую продолжать побеждать, и всё в конце концов вернётся. Это не я гонюсь за поясом, а пояс гонится за мной», — приводит слова Адесаньи MMA Fighting.

Напомним, турнир UFC Fight Night 250 состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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