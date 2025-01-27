Менеджер Чарльза Оливейры: не думаю, что Конор Макгрегор когда-либо ещё подерётся

Менеджер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры Диего Лима считает, что звёздный бывший чемпион в двух весах UFC Конор Макгрегор больше никогда не возобновит бойцовскую карьеру.

Не думаю, что Конор Макгрегор когда-либо ещё подерётся. Я, честно говоря, больше в это не верю. Когда он добился всего, чего мог, и стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, превзойдя Криштиану Роналду, Месси, Флойда Мейвезера и каждого игрока НФЛ и НБА, достиг точки, которой никто не мог и представить…

Тренировки не проходят с тем же голодом, у тебя нет той же концентрации, как на заре твоей карьеры. Он достиг того, что многие считали недостижимым, к чему ему можно стремиться ещё?» — приводит слова Лимы MMA Fighting.