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Менеджер Чарльза Оливейры: не думаю, что Конор Макгрегор когда-либо ещё подерётся

Менеджер Чарльза Оливейры: не думаю, что Конор Макгрегор когда-либо ещё подерётся
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Менеджер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры Диего Лима считает, что звёздный бывший чемпион в двух весах UFC Конор Макгрегор больше никогда не возобновит бойцовскую карьеру.

Не думаю, что Конор Макгрегор когда-либо ещё подерётся. Я, честно говоря, больше в это не верю. Когда он добился всего, чего мог, и стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, превзойдя Криштиану Роналду, Месси, Флойда Мейвезера и каждого игрока НФЛ и НБА, достиг точки, которой никто не мог и представить…

Тренировки не проходят с тем же голодом, у тебя нет той же концентрации, как на заре твоей карьеры. Он достиг того, что многие считали недостижимым, к чему ему можно стремиться ещё?» — приводит слова Лимы MMA Fighting.

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