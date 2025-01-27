Чемпион BKFC вызвал на бой Фрэнсиса Нганну

Чемпион BKFC в тяжёлом весе 43-летний американец Бен Ротуэлл заявил, что свой следующий бой хотел бы провести против экс-чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсиса Нганну либо против 50-летнего известного ветерана ММА Марка Ханта.

«Да, Фрэнсис Нганну. Нам нужно привлечь несколько громких имён. Я не знаю, кто сейчас в списке желающих выскочить со мной, особенно после сегодняшнего вечера. Будут говорить об этом, но, когда дело дойдёт до поединка и я буду стоять перед ними, всё изменится», — приводит слова Ротуэлла BJ Penn.

Стоит отметить, что в ночь с 25 на 26 на прошедшем США турнире BKFC KnuckleMania 5 ветеран UFC Бен Ротвелл за 36 секунд нокаутировал Мика Террилла и стал чемпионом лиги в тяжелом весе. Кроме того, Ротуэлл получил денежный бонус за «Нокаут вечера».