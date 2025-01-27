Алджамейн Стерлинг рассказал, с кем хочет встретиться в следующем бою

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг назвал вероятных соперников в случае невозможности получить реванш с непобеждённым российским бойцом Мовсаром Евлоевым.

«Очень много людей, не согласных с тем, что я проиграл в бою с Евлоевым. Да я и сам пересматривал бой несколько раз и тоже считаю себя победителем. Но последнее слово в нашем деле за судьями, и тут спорить бесполезно.

Если не получится добиться реванша с Мовсаром, то можно было бы тем временем подраться с Арнольдом Алленом или с Брайаном Ортегой, например», — приводит слова Стерлинга BJ Penn.

Напомним, Стерлинг проводил поединок с Евлоевым в декабре 2024 года и проиграл ему единогласным решением судей.