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Дрикус дю Плесси предположил, как пройдёт его реванш с Шоном Стриклендом

Дрикус дю Плесси предположил, как пройдёт его реванш с Шоном Стриклендом
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Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси предположил, как именно может пройти его реванш с экс-чемпионом в этом весе Шоном Стриклендом.

«Думаю, что на 100% справлюсь с любым его натиском, и, скорее всего, бой предпочтительно пройдёт в стойке. Знаю, что у меня есть кардио, знаю, что могу оттолкнуть его назад, и знаю, что у меня есть сила, чтобы нокаутировать его. Так что для меня неважно, каким именно будет развитие событий в клетке, я готов ко всему. Если появится возможность провести тейкдаун, это решение, которое нужно принять немедленно, и я это сделаю. Если вы видите момент, вы им пользуетесь, и мне наплевать на то, что он критиковал мой стиль ведения боя», — приводит слова дю Плесси MMA Junkie.

Напомним, бой между Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом возглавит турнир UFC 312, который пройдёт 8 февраля в Сиднее (Австралия).

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