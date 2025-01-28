Дрикус дю Плесси предположил, как пройдёт его реванш с Шоном Стриклендом

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси предположил, как именно может пройти его реванш с экс-чемпионом в этом весе Шоном Стриклендом.

«Думаю, что на 100% справлюсь с любым его натиском, и, скорее всего, бой предпочтительно пройдёт в стойке. Знаю, что у меня есть кардио, знаю, что могу оттолкнуть его назад, и знаю, что у меня есть сила, чтобы нокаутировать его. Так что для меня неважно, каким именно будет развитие событий в клетке, я готов ко всему. Если появится возможность провести тейкдаун, это решение, которое нужно принять немедленно, и я это сделаю. Если вы видите момент, вы им пользуетесь, и мне наплевать на то, что он критиковал мой стиль ведения боя», — приводит слова дю Плесси MMA Junkie.

Напомним, бой между Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом возглавит турнир UFC 312, который пройдёт 8 февраля в Сиднее (Австралия).