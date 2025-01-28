Даниэль Кормье назвал единственный способ победить Двалишвили

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о действующем обладателе титула в легчайшем весе (до 61 кг) грузине Мерабе Двалишвили.

«Похоже, единственный способ победить Двалишвили – это выключить ему свет, потому что пока он стоит на ногах, то будет идти на вас. Каждую секунду боя он будет давить на вашу волю, пока вы не начнёте думать: «А действительно ли у меня есть всё, чтобы справиться с этим парнем?» – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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