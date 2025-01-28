«Буду потешаться над ним». Перейра оставил грозное послание Анкалаеву перед боем

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о предстоящем поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Если он не подтвердит свои слова… Люди уже видели, как я выставляю своих соперников нелепыми. Порой я шучу, но над этим парнем я буду действительно потешаться», — сказал Перейра в подкасте Ариэля Хельвани.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.