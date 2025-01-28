Махачев заявил, что больше не хочет драться с одноклубниками на одном турнире UFC

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что не хочет выступать с одноклубниками в рамках одного турнира.

«Я уже говорил Хабибу, не хочу бои принимать, чтобы кто-то дрался до меня из команды. Я стою в раздевалке, телевизор включён, и я знаю, что мне надо следующим выходить.

И надо ещё размяться на бой. Я посмотрел три раунда [боя Двалишвили – Нурмагомедов], и я ещё не разогрелся, надо пропотеть. Все, Хабиб и Хавьер Мендес, были угловыми. Мамедов Ислам, наш тренер, был со мной в раздевалке, я поставил его аккуратно под телевизор: «Здесь будем лапы бить, я буду заодно бой смотреть». Вот так разогрелся и вышел на бой», — сказал Махачев в интервью журналистам.