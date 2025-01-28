Гаджиев: Вадиму Немкову нечего делать в PFL, это бред

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о карьерных перспективах тяжеловеса Вадима Немкова после победы в поединке с американцем Тимоти Джонсоном, состоявшемся 25 января на турнире PFL в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ещё пять лет назад нужно было прислушаться к тому, что я говорю. Им нужно было дружно подумать над тем, чтобы переходить в UFC. Это бред, делать ему там нечего, в этой организации. В 70 кг есть конкурентные бои, в 77 кг тоже, может быть, конкурентные… Но не в тяжёлом весе, это никуда не годится», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее Фёдор Емельяненко поздравил Немкова с победой над Джонсоном.