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Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года за проваленный допинг-тест

Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года за проваленный допинг-тест
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Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Международное агентство допинг‑тестирования (ITA).

Напомним, Дрозд был временно отстранён с 9 сентября 2024 года за проваленный допинг-тест в сентябре 2014-го, и теперь его дисквалификация продлится до 8 сентября 2028 года.

При этом результаты поединков, начиная с сентября 2014 года, будут аннулированы.

Григорию Дрозду 45 лет. Россиянин выступал на профессиональном ринге с 2001 по 2015 год. Всего на его счету 40 побед (28 – нокаутом) и одно поражение.

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